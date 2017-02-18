美大学邀达赖演讲 中国留学生反弹

（联合早报网讯）美国加州大学圣迭戈分校 (UCSD) 邀请西藏流亡精神领袖达赖喇嘛在今年夏天的毕业典礼上发表演讲的决定，引起了中国留学生的反弹，他们认为校方选择达赖对他们而言是种冒犯。

法新社报道称，该校表示，邀请达赖演讲旨在推动他所提倡的“环球责任和人道服务”。但中国学生学者联合会及其他团体持反对意见，并谴责这名81岁的诺贝尔和平奖得主是"分裂领袖"，意图分裂中国。

联合会在声明中指出：“达赖喇嘛并非单纯是一名宗教人士，他也是一名政治流亡者，长期以来参与分裂祖国和破坏国家团结。”

加州大学圣迭戈分校校报《卫报》还刊登了一篇署名为王睿璇（Ruixuan Wang, 音译）的文章，文中提到中国留学生难过的主要原因是校方在做这个决定时，没有考虑到文化尊重的因素，因为在中国，达赖喇嘛是一个政治敏感的人物。

王睿璇写道：“我们要说的是，客观而言，他将会是毕业典礼上一名出色的演讲者。”但是文章也说，就文化而言，在这种场合选择达赖是不恰当的，因为许多中国学生和他们的家人都会出席毕业典礼。

圣迭戈分校通过声明表示，校方会坚持这个决定，并没有计划撤销对达赖的邀约。

声明还说，身为一所致力于民间意见交流的公立大学，校方相信毕业典礼提供了一个适当的机会，向毕业生及其家属传达反思和同情的信息。

达赖喇嘛是藏传佛教主要分支的领袖，也是北京政府的一根刺。他自1959年起义失败后，就流亡到印度北部的达兰萨拉，过去数十年一直呼吁西藏自治多过西藏独立。

中国政府视他为“分离主义者”，意图让西藏从中国分裂出去。