何柱国称港政协投林郑是共识非綑绑

（联合早报网讯）香港政协选委日前决定51票全部提名并投票给林郑月娥，全国政协常委何柱国表示不要用“綑绑”形容政协决定，而是很多人倾向林太，故得出“共识”，又指自己没有就特首选举与人大委员长张德江会面，但他相信张到深圳约见各界是为了“辟谣”。

据明报报道，何柱国在无綫节目《讲清讲楚》表示，政协曾为特首选举召开数次会议，起初有人支持林太，亦有人支持叶刘淑仪或曾俊华，但其后大家看过各参选人的政纲、比并他们的经验、个人能力及诚信后，很多人均倾向支持林太，“外面用‘綑绑’，其实是共识差不多”。他又强调从来没有人叫他选择林太，他在1月底已经清楚会投票予林太，并指政协是一个“比较团结的组织”。

对于有传张德江早前南下深圳，与建制派选委会面，何柱国称未见过张德江，亦知道有些政协选委都未见过，故不认为对他们提名倾向有影响。但他认为，张德江南来是有信息传达，因一直有谣传“曾俊华是习近平钦点，又握过手”，故要辟谣，指出“习近平不会只钦点一个人”。

被问到若公平选举，为何需要辟谣，何柱国称，“讲多几次、写多几次就有人信，又拿着相片（习近平与曾俊华握手）”。他指“有朋友都信，我都有想了一想”，但其后觉得没有可能，故认为张德江是被迫代表政治局南来辟谣。他重申“曾俊华不是习近平指定的人，而其他四个人，选哪个就自己想”。