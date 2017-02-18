中德科学家发现肝功能恢复的“秘密机关”

（联合早报网讯）正在上海举行的亚洲-太平洋肝病年会上，“中德慢加急性肝衰竭研究合作团队”18日正式揭牌。同日发布了中德两国科学家合作研究的成果。

据中新网报道，两国科学家的最新研究发现，决定肝脏能否恢复功能的关键因素是“肝细胞的毛细胆管化”，即是否实现了“功能性肝再生”。这一发现未来有望降低终末期肝病患者的换肝率及死亡率。

据报道，中国是肝病大国，乙肝发病率居高不下。慢加急性肝衰竭，是一种肝脏疾病终末期综合征，在所有肝脏疾病中短期死亡率极高。患者一旦由肝硬化阶段发展至慢加急性肝衰竭，三个月死亡率高达50到70%。进行肝移植是该病目前唯一有效的治疗方式。在当今医学界，有效降低慢加急性肝衰竭高死亡率被视为“摘取肝病皇冠上的明珠”。

中德科学家的这一研究成果为今后该疾病的治疗提供了广阔的空间：不仅可以开发促进“肝细胞的毛细胆管化”的靶向药物，还可通过改善病变肝脏局部的微环境，促进肝脏本身“肝细胞的毛细胆管化”形成。而干细胞的治疗为后者提供了很大可能。

今天正式揭牌的“中德慢加急性肝衰竭研究合作团队”由上海交通大学医学院附属仁济医院与德国海德堡大学联合组建。据悉，从2008年起，李海团队就与德国团队针对慢加急性肝衰竭肝脏病变的机制开展研究。2014年，中德科学家阐明了慢加急性肝衰竭疾病发生的本质，为开发抗急性肝细胞坏死的创新药物提供了依据。

中方科学家——仁济医院消化科李海教授当日告诉记者，尽管慢加急性肝衰竭有50-70%的高死亡率，但仍有30-50%患者可以存活。最近三年来，双方科学家进一步就患者存活的关键因素展开研究。

李海表示，肝脏有很强的代偿功能，只要有20到30%的肝功能恢复就可让患者存活。研究人员发现，在2周内，所有发生肝坏死的被研究对象肝脏均会出现不同程度的肝细胞再生，但是只有少数存活者真正实现功能性肝再生，即形成“肝细胞的毛细胆管化”结构。而死亡及治疗无效而进行移植的患者则无法形成该重要结构。