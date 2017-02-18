青岛啤酒是国民党党产？蓝营请党产会向中共追讨

（联合早报网讯）据自由时报报道，国民党17日举行“追党产请把青岛啤酒要回来”记者会，行管会主委邱大展表示，已向不当党产委员会（党产会）申报在大陆青岛成立的齐鲁公司的财产是国民党的“第一桶金”，而青岛啤酒也是齐鲁旗下企业，请党产会主委顾立雄向中共追讨。

依据“不当党产条例”，国民党的党产以“有罪推定”的方式计算，也就是未能证明来源合法就属不当党产。因此，“第一桶金”的来源格外重要。

邱大展在记者会称，依党产条例规定，即使现在不属国民党所有，1945年8月到去年（2016年）的财产都要申报。国民党的最早一笔财产从齐鲁公司而来，业务包括青岛啤酒、轮胎、橡胶等。邱大展更在会上展示各种资料助证，包括齐鲁公司第一次开董事会的开会资料、资产负债表、损益表以及移交清册等。换言之，青岛啤酒也是国民党昔日党产之一。

邱大展指出，青岛啤酒是1903年由当时占领胶州湾的德国人所成立，德国在一战战败后，厂区由日本人接收并改为“大日本卖酒株式会社”，也是之后日本知名的札幌啤酒（sapporo）、朝日啤酒、麒麟啤酒的摇篮。齐鲁公司于1948年成立后，接手经营青岛啤酒。国民党政府从大陆撤退到台湾时，驻守青岛的第十一绥靖区司令刘安祺运送大量物资回台，其中就包括青岛啤酒厂的生产线。

邱大展续指，按照规定党产会必须去调查这些财产是否合法。如果“第一桶金”齐鲁公司的财产合法，那国民党带来台湾就是合法财产，所衍生的财富也自然合法；如果不查，就代表党产会与党产会主委顾立雄渎职。邱大展更表示，如果党产会还是觉得是违法取得，就请党产会向中共追讨。

此外，国民党同时申报过去在青岛合法持有，现在都已是超级豪宅或是古蹟的土地房屋。邱大展说，依据党产条例规定，国民党合法党产只要被不相当代价拿走就要追征，“既然这些房产全被共产党强夺拿走，请党产会去跟共产党追征”。

对此，党产会发言人施锦芳回应称，国民党大陆时期的投资因内战失败、流亡来台被中共接收。如要追讨，该党已预付900万新台币律师费支援，该会无立场越俎代庖。