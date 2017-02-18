罗马尼亚旅游界吁简化签证吸引中国游客

（联合早报网讯）罗马尼亚旅游业代表17日表示，签证难是制约中国游客来罗观光的主要因素，希望当局采取措施吸引中国游客。

据新华社报道，罗马尼亚旅游部和全国旅行社协会当天在春季旅游展期间举行开拓中国市场专题研讨会，当地数十家旅行社参加。与会者表示，罗马尼亚旅游资源丰富，拥有着名的黑海海滩、喀尔巴阡山和欧洲独一无二的多瑙河三角洲。然而，由于罗马尼亚入境签证问题，来自旅游大国中国的游客少之又少。他们还认为，中国和罗马尼亚尚未开通直航是制约中国游客来罗旅游的另一个原因。

罗全国旅行社协会秘书长在接受记者采访时也表示，签证问题是目前制约中国游客来罗旅游的主要障碍，如果当局简化程序，就可能增加罗马尼亚旅游市场的吸引力。

有代表说，乌克兰去年夏季对中国游客实行落地签证后，来自中国的游客人数几乎翻了一番。罗马尼亚凭借对华传统友好以及丰富且别具一格的旅游资源应该在吸引中国游客方面有所作为。

当地主要华资旅行社凤凰旅行公司总经理曾旭东在会上说，中方重视罗马尼亚市场，广东省去年10月宣布在罗马尼亚设立旅游合作推广中心，全权委托凤凰旅行公司挖掘双边旅游合作的巨大潜力。曾旭东认为，能否开通直航，游客人数是个关键，随着旅游人数的增加，直航问题势必迎刃而解。