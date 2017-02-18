海南铁路离岛旅客免税购物首月 销售金额逾724万元

（联合早报网讯）海口海关今天（18日）透露，1月15日至2月15日，铁路离岛旅客免税购物政策实施首月，海关共监管铁路离岛方式销售免税品1.09万件，销售金额724.6万元（人民币，下同），购物旅客1816人次，新政实施首月效果良好。

中新社报道称，据海口海关工作人员介绍，实体免税店购物为铁路离岛旅客的主要购物方式。一个月来，铁路离岛旅客在三亚国际免税城内共购买免税品8136件、金额618万元，约占同期铁路离岛销售总额85.4%。其中，最热销的商品为化妆品、手表和箱包。

“火车站与飞机场的环境有差别，车站隔离区面积有限，候车人员密度较大，单次集中提货量较高。”铁路离岛监管人员介绍说，海口海关以“视频+人工”的方式实现对火车提货的有效管控；针对列车晚点情况，动态调整提货时间，确保每名铁路离岛旅客都能及时提取所购免税品。

针对春节过后的铁路离岛高峰，海口海关增派值班人员，提供24小时预约通关，为进口免税品开辟快速通道，确保免税品及时上架销售和旅客顺利提货。

海口海关还着力提升科技信息化管理在离岛免税监管中的应用，加强与中国铁路总公司的数据对接，完成旅客提货信息与离岛信息的自动核碰，实现对铁路离岛模式销售免税品从进口、入出库、销售、运送、提货离岛的全链条信息化监管。

今年1月15日，海南离岛免税政策进行第四次调整，将海南铁路离岛旅客纳入免税购物对象适用范围：年满16周岁的铁路离岛旅客凭个人离岛车票及有效身份证件，可在海南离岛免税店（开设在机场隔离区的除外）及其网上销售平台购买免税商品。离岛时凭本人火车票、购物凭证、身份证件等在海口火车站提货点提取所购免税商品并携带离岛。