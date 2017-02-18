王毅：重启六方会谈机会仍存

（联合早报网讯） 正在德国慕尼黑访问的中国外长王毅今天表示，中方相信重启六方会谈的机会仍存，各方不能放弃复谈努力，美国和朝鲜应尽快作出政治决断，回到谈判桌上。

不过，受访中国学者分析，朝鲜坚持发展核武器、美韩又坚持要朝鲜以实际行动表明弃核的意愿，两造的立场直接对立，六方会谈重启的可能性“非常微小”。

为期三天的第53届慕尼黑安全会议于当地时间17日开幕，王毅在发表主旨演讲后，回应嘉宾提问时，再次将重启六方会谈作为解决目前朝鲜问题的方法。

根据会议官网上载的视频，王毅提出，解决朝鲜半岛核问题一直有两条道路，一是对话，二是冲突。

他认为，六方会谈举行期间虽然也遇到过各种曲折，但只要谈判持续，朝鲜的核导开发就得以有效管控，半岛局势也能保持总体稳定。然而，会谈在2009年中断后，朝核问题走上了对抗之路。

王毅说：“我们看到的是核试验、制裁、再核试验。这是个负面循环，而最终结果是对各方的双输局面。”

王毅强调，中国当然要继续严格执行联合国安理会决议，特别是（制裁朝鲜）2270和2321号决议，使其切实发挥应有效力，同时也不能放弃复谈努力，中国将继续为此进行必要的斡旋，发挥建设性作用。

另据日本共同社报道，王毅早前在德国波恩出席二十国集团（G20）外长会期间，也会见了日本外相岸田文雄，两人就遵守制裁朝鲜的联合国安理会决议，达成一致共识。

朝鲜近年多次不顾国际社会的反对发射导弹，最近一次是在上星期天（12日）。这枚弹道导弹飞行500公里后坠入朝鲜半岛同日本之间的海域。

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘接受《联合早报》访问时指出，中方一再呼吁重启六方会谈都没有成功，原因就在于美朝双方为对话设定的条件是直接对立的。

朝鲜认为，任何谈判的前提是先承认朝鲜的核地位、取消对朝鲜拥核问题而施加的国际制裁；美韩则坚持朝鲜必须先展现弃核的真实意愿，才能谈判。

时殷弘说：“朝鲜坚持发展导弹及核武器，美韩两国政府对朝态度则一直很强硬，所以目前仍看不出六方会谈重启的现实可能性。”

北京国际关系学院副教授储殷则认为：“目前朝鲜半岛离战争的红线还很远，所以各方都没有太大的意愿和迫切性要重开六方会谈。等到真正有战乱威胁时，大家才会认真考虑使用这个平台。”

储殷也表示，外界不应高估中国约束朝鲜的能力。此前，美国国务卿蒂勒森在G20外长会上同王毅会面时，就呼吁中方“用尽所有手段来节制朝鲜破坏稳定的行为”。

储殷说：“朝鲜核问题是朝鲜政府自己的国策，谁都拦不住它。中国并不控制节奏，也谈不上主动。”

谈到金正男在吉隆坡被刺杀事件的影响时，中国人民大学国际关系学院教授王义桅分析，如果是平壤下的命令，这表明朝鲜内部的斗争依然激烈，金正恩政权未来可能采取极端的手段。再加上朝鲜的洲际弹道导弹开发能力已超出预期，半岛和平与稳定面对的威胁正在加大。

不过，王义桅不认为金正男遇刺将对中朝关系带来冲击。他提醒，相对于亲华派张成泽在2013年被处决，这次事件相信对中朝关系影响不大。