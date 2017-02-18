蔡英文见反同挺同团体 盼解决分歧

（联合早报网讯）去年底通过初审后“沉寂”一时的台湾婚姻平权法案，将随着立法院新会期开议重回舆论焦点，并可能让台湾社会经历另一轮对立与撕裂的危机。总统蔡英文今天（18日）指出，社会沟通未臻完全，政府将继续创造对话管道。

蔡英文今天在总统府分别会见支持和反对婚姻平权（同性婚姻与异性婚姻平权）的代表，听取他们心声与诉求。根据府方的说法，由于蔡英文让代表们畅所欲言，两场会见超时延长。

总统府发言人黄重谚转述，蔡英文提到，婚姻平权议题需要广泛的社会对话，而民进党内部因出现不同意见，民进党将负责整合出一致的方案和步调。她也指出，尽管草案已送出委员会，但仍保留各种意见及可能性的空间，后续会有足够空间进行社会沟通及法制化的讨论。

挺同团体今天向蔡英文传达“同性恋不能等”“人权不打折”和“拒绝歧视、终止伤害”这三大诉求后，在立法院前举行记者会，强烈呼吁政府直接修改民法，并强调这不但节省立法和社会成本，也是“最直接、最简便”的修法模式。蔡英文本身至今尚未表明是否支持修民法或立专法，但有媒体报道指她倾向前者。

挺同人士也强调，若执政的民进党默许社会以另设差别待遇的专法排拒同性恋社群，这将不符合宪法的平等要求，同性恋群体也无法接受。

立法院去年12月底初审通过婚姻平权法案，由民进党立委尤美女和蔡易余分别提出的版本成功送出司法委员会，这两部修改民法的草案预计最快今年4月进入二读。

婚姻平权法案去年几度引发台湾社会严重对立，反同团体态度同样十分坚决，誓言抗争到底，不仅采取行动连署要求罢免挺同立委，甚至游行到总统府要求蔡英文下台。但同婚提案通过初审后，这个话题不久又被军公教人员年金改革争议盖过。

随着新立法会期昨天（17日）开始，加上台湾大法官会议将在下个月针对同婚合法化释宪，婚姻平权冲突一触即发。组成大法官会议的七位大法官中，有五位曾对婚姻平权表达友善态度。

民进党立院党团总召柯建铭日前表示，同婚合乎宪法的可能性很高，大法官释宪后，“就是立院的问题”。他认为，修民法需修改超过500条法条，而立专法并非歧视，且可整体解决问题，外界因此揣测柯建铭或不久后提出“专法”版本。

蔡易余接受《联合早报》访问时指出，“修民法”和“立专法”的阵营角力已变成“零和游戏”，“没有妥协空间”，他认为有必要让双方对话，“我希望柯总召的专法可以提出来，让大家讨论”。