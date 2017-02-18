胡国兴估计已稳住110余提名

（联合早报网讯）香港七个界别的民主派选委今天（18日）联合公布， 确定46票提名胡国兴参选特首。加上卫生服务界团队明天将公布其中10票提名胡官，意味着胡国兴本周末“进账”过半百，暂时跑赢曾俊华，距离选特首“入闸”（成为正式候选人）迈进一大步。

香港01分析认为，胡国兴先确保有足够票“入闸”，有利于曾俊华争取余下的民主派提名票，但曾俊华仍面对风险。

分析认为，胡国兴手上经已落实的提名有逾60票，包括在医学、工程、建筑测量等界别。再者，拥有60席的社会福利界，据悉也以倾向提名胡国兴者占压倒性优势，在内部讨论中有多达50人曾表达倾向支持胡国兴，社福界会在下周末拍板提名取态。合计胡国兴已手握110票以上，距离“入闸”所需的150张提名不远矣。

另一方面，建制派内公开表示支持曾俊华的目前只有自由党荣誉主席田北俊，部分支持曾的建制派力图避免在公开提名曝光。来自民主派票源则以会计界及民主党为骨干，除了民主党七名立法会议员，预料教协在教育界的30票，也会部分会落入曾俊华的口袋。有曾营中人形容目前争取提名严重落后，但不会胡乱告急。

一旦胡国兴率先够票报名，余下选委就有“下台阶”，以增加竞争为理由提名曾俊华。但曾俊华“入闸”还存在两大风险：一是部分民主派选委认为曾俊华不完全符合民主派诉求，可能不提名他；二是在胡国兴递交提名后，撤销提名、再转移给曾俊华将颇繁复，因此民主派能否配票准确也面对考验。