中国水源地水质公开情况：24省份98处出现超标

（联合早报网讯）2月17日，环保组织广州绿网环境保护服务中心汇总31个省级环保部门的水源水质公开情况，发布报告《2016年全国饮用水水源水质大起底》。

据澎湃新闻报道，该报告显示：2016年各省级环保部门公开了1333处（地表水水源地995个，地下水水源地338个）饮用水水源地的水质状况，其中有98处出现过水质超标的情况，涉及到内蒙古、浙江等24个省份。

同时，该报告称：地下水水源超标比例明显高于地表水水源，且污染的持续时间较后者更长。而内蒙古、山西等五省多以地下水为主要饮用水水源。

根据各省环保部门的公开信息，报告得出“2016年度，全国共公开1333处饮用水水源地的水质状况，其中有98处出现过水质超标的情况，占比7.2%”的结论。

而这98处水源地分布在24个省、自治区、直辖市中，仅北京、西藏、青海、重庆、江西、海南和新疆七个省级行政区在2016年未有水源地水质超标。

报告显示，各省水质超标水源地中，有16个水源地全年12个月持续超标，全年累计水质超标三个月以上（含三个月）的水源地共有63处。

同时，有一些水源地虽然超标次数不多，但超标月份的水质恶化情况相当严重。报告指出，有12个水源地在2016年个别月份或季度，水质恶化至地表水劣Ⅴ类或者地下水Ⅴ类，还有三个水源地出现了有毒理性危害的重金属污染物。

其中，内蒙古、山西、河北、青海、西藏五省取用地下水作为饮用水水源的比例都大于75%，可以认为地下水是这五个省主要饮用水来源。

“内蒙古和山西两省主要饮用地下水，而它们的水源地水质累计超标情况已较严重，在地下水水质短时间难以改善的前提下，建议内蒙古和山西尽快加强本省地下水水源水质的保护工作，保障饮用水安全。”报告主笔魏晓辰告诉澎湃新闻，地下水不同于地表水，其流动性和自净能力较差，一旦遭受污染就很难消除，因此地下水水源地污染的持续时间会较长。