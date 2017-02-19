陕西环保厅长：不能再出现电视问政中的典型事件

（联合早报网讯）“看了西安市环保局的电视问政，对我触动很大。”2月17日，陕西省环保厅召开2017年全省环境保护工作会议，环保厅厅长王成文在讲话中多次提到了西安市环保局电视问政，要求全省环保工作人员要反思，做好新一年的工作，避免电视问政中出现的一些典型事件再次发生。

据华商网报道，“近年来生态环境质量虽然取得了改善，但与国家的要求和百姓的期待相比仍有不小差距。”王成文说，2016年全省空气质量优良天数平均较去年同期减少24天，特别是关中地区各城市空气质量下滑明显，短期从根本上改善大气环境质量，任务十分艰巨。2017年，全省务必实现PM10平均浓度下降到80微克/立方米、PM2.5平均浓度下降3%以上、关中地区平均优良天数平均上升五天的工作目标。

王成文要求，要坚守环境的底线。坚守底线是最起码的责任，必须认真履行、严格履行，不能有丝毫的马虎和大意，任何“懒、散、软、拖、松、浮”的表现都是坚守底线之基的危险信号和危险因素。

“不能再出现电视问政中的典型事件。”王成文说，要加强一线的执法，电视问政暴露出下面的部门口头上说支持领导的工作，“实际上给上面在挖坑”，要对群众投诉、媒体监督第一时间有回应，有处理，有公布。