安邦董事长吴小晖：中国经济的前途没任何问题

（联合早报网讯）2月18日，在出席“国研智库新年论坛2017”时，安邦保险集团董事长吴小晖发表了对中国经济的看法。

据澎湃新闻报道，吴小晖说：“这次论坛的主题是中国经济新平衡。首先，中国经济，站在中国的角度不外乎有两层含义，一个对外，面对全球经济，中国怎么做。一个对内，中国的内部市场怎么做。第二，平衡，什么是新的平衡。我在思考这个问题，是在新的高度上平衡，还是在低处平衡。”

吴小晖表示，放眼世界，中国经济优势十分明显。“对外来讲，中国经济发展的环境是，前面有欧洲、美国等相对我们而言产业技术、资本利用领先，具有先发优势的西方发达国家，后面有越南等土地、劳动力成本比我们低的东南亚国家。但是我认为，中国经济发展的优势还是非常明显的，如果拿我们的优势去跟日本欧美等发达国家比，这些发达经济体的经济已经是多年的停滞了，中国的经济增长还有6.5%，甚至改革开放30年来，中国经济平均增长率所带来的动力、带来的内在的市场需求都是非常显著的。有这样强大的内部经济需求，这就构成了中国经济强大的基础。”他说，因此，中国经济新平衡首先一定是要在新的高度上平衡。

“从中国内部来讲，我觉得我们自己也很有优势，现在中国五亿城市人口，八亿农村人口，大量的农村人口转移，城镇化是巨大的经济动力。如果我们用一个传统视野看中国今天的经济，GDP到达了全球第二位，我相信中国经济能够在2020年达到全球第一，我对中国经济充满信心。”他说。

“那么怎样实现新的高度上的平衡，怎样打出差别化的竞争优势，这是中国经济新平衡需要思考的一个视角。”吴小晖谈到，应该从发展中平衡，中国应该能够在发展中解决比如PPP（政府与社会资本合作）等创新模式中的问题，适应以新的方式来利用社会资本，“举一个例子，现在的老百姓，我们在座很多人的小孩读书，学前教育很困难，这样一个大量的市场需求无法满足，包括养老问题等，这些都是中国市场目前非常需要的，在这种情况下，政府财政还不能支撑起学前教育机构、养老中心建设的需求下，就完全可以引用社会资本，PPP的方式，这说明不管是哪一种融资方式，中国市场需求是客观存在的。”

吴小晖同时指出，寻求金融与实业的平衡也是中国经济新平衡的途径。“中国的高储蓄率会为中国的企业提供资金来源，支持中国经济的发展，也就是金融与实业的平衡。有这样的高储蓄，我认为实际上中国经济的前途是没有任何问题的。”

谈到未来中国产业转型，吴小晖表示，对外来讲，中国的产业过去集中在生产衬衫、皮鞋这样劳动密集型的技术含量比较低的领域，未来，中国产业会转向技术输出、资本输出，在这种一种趋势下，中国经济会达到新的平衡，因为我们有体制优势，有中国自己的优势。“现在外面有唱衰中国的，有担心中国的，我说这些都是多余的。中国有内在需求，国际上有自己的外在优势，内外优势结合，就看我们用怎样的矛来对付怎样的盾。中国经济是拥有光明的前途的。”他说。