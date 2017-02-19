修复两岸观光 叶菊兰向海旅会表达拜访意愿

（联合早报网讯）两岸观光急冻，独派色彩鲜明的台湾前交通部长叶菊兰日前接任台湾观光协会会长，引发外界质疑两岸观光将更难破冰。叶菊兰首度打破沉默，指她虽不愿“拿台胞证”进中国大陆，但她不预设各种可能性，不放弃和对岸有任何互动，也已主动向海旅会表达会面意愿，“我做事不分党派，各国旅客来台都欢迎。”

台湾联合报报道，叶菊兰对观光业务十分娴熟，但正值两岸观光亟需突破破之际，其独派色彩也让业者质疑无法为观光登陆穿针引线。叶菊兰日前与媒体茶叙时重申，她主张台湾应成为一个“主权独立的正常国家”，希望对岸能理解并尊重台湾人民意愿，不要片面认为台湾是中国大陆的一部分，“当对岸坚持要以接受九二共识为前提，不让观光客来台湾，这是非常遗憾的事情。”

叶菊兰说，观光是一种互动和互惠，台湾也有很多人到对岸旅游，她愿意展现所有诚意，希望对岸能理解，台湾人民十分欢迎中国大陆旅客；尤其台湾风景十分美丽，陆客来台可以感受到在对岸感受不到的特殊养分，她也会鼓励业者要准备好持续接待陆客。

对于未来是否有可能登陆宣传观光？叶菊兰强调，虽然不知对岸如何看待她，但她从未在工作时带入立场，因此没有预设各种可能性，也不放弃和对岸有任何互动。叶并开玩笑说“对岸不清楚我是多么温柔的人！”她说，不愿持台胞证进中国大陆，这违背她的信念；但观光协会是团队作战，已向海旅会台北办事处表达拜访意愿，也委请观光协会荣誉会长赖瑟珍再帮忙两岸业务，未来有机会也愿以APEC首长会议身份登陆。

谈及新南向政策，叶菊兰则说，目前港澳一年可以来160万人次，泰、马、新、印尼、印度人口更多，一年来台可以超过200万人次；台湾不应如此被动，应主动出击，地方政府和业者可以一起合作，主动到各国去宣传推广台湾美景。

不少欧美国家旅客喜爱到泰国度假，叶菊兰也考虑抢吸欧美旅客来台，指台湾每个季节有不同玩法，应创造可能性，但重点要主动告诉他国旅客；未来将请华航协助推出优惠套票，构思一些推销方案，让外界知道“台湾好好玩”。