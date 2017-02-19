反空污游行 台湾数千人走上街头“争一口气”

（联合早报网讯）“反空污、要健康”、“反空污、找蓝天”。数千台湾民众19日下午集结台中市市民广场并游行，以具体行动“争一口气”；前行政院长李远哲特地赶到反空污台中会场力挺，李远哲吁政府要以成为亚洲甚至世界防制暖化及空污的典范自期。

台湾《自由时报》报道，台湾健康空气行动联盟等团体，19日下午在台中市民广场发起反空污抗暖化要健康大游行，集结数千民众参与“冲破雾霾”游行。

包括云林县长李进勇、嘉义市长凃醒哲均亲自到场；游行总召叶光芃指出，明明是一个台湾，却是两个天空，希望从2月19日起，台湾成为一个团结的台湾、永续的台湾，他并呼吁民众一定要站出来“争一口气”。

李远哲指出，大家看了这两天中南部空品恶劣，一定要有决心改变空污情况，因为眼下包括空污及暖化问题已是影响下一代在地球存活的事，强调台湾不能一直扩充拚经济，拚经济建设的同时也是破坏，假如持续耗费能量，等于就是走上无法回头的路。

李远哲期许政府以成为亚洲甚至世界防制暖化及空污的典范，民众一起站出来，让大家一起好好为反空污、暖化努力。

云林县长李进勇也赶到台中反空污现场，强调他也是人，他也要反空污、要蓝天，身为行政首长，他比大家有更大责任去防制空污，盼给民众好的环境，未来他会为捍卫云林的空品努力。

嘉义市长凃醒哲则强调，自己身为医生、市长责无旁贷，这几天空品最差，这两年来嘉义市已做不少事情，“可让市民多活100多天”，但空气还是很脏，连嘉义市不是工业区，空品却还曾是最后1名，主要是外县市吹来或从中国大陆吹来，大家要起来要求中央政府对空污进行最严厉防治；更盼中央借力使力，一起带头打造有好空气、健康的社会。