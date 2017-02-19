光复中学纳粹事件 蔡英文：对犹太人惨痛认识不足

（联合早报网讯）去年12月台湾新竹复兴中学有学生在校内一场活动扮演纳粹引发喧然大波。台湾总统蔡英文19日出席以色列驻台办事处举办“国际大屠杀纪念日”活动时表示，作为一个同样曾经有迫害人权纪录的国家，台湾应该学习德国的勇气，来面对历史；台湾社会对犹太人曾遭遇的惨痛经验认识不足，对于这段历史的反思，也不够深刻，所以偶而会有年轻人，因为无心的冒犯，而再一次触动敏感的神经。

台湾联合报报道，蔡英文说，她知道同学们经历了一段煎熬的时光。但是，各位在事情发生之后，展现出来的态度，将会让这个事件留下正面的影响。

蔡英文表示，她曾经告诉国人，发生这些事，不是学生的错，而是我们大人的错。这是因为我们没有从国家暴力迫害人权的历史里，进行足够深刻的思考，才让这些错误发生。

蔡英文希望大家共同学习到三件事，第一，生命不应该被这样对待。第二，我们不应该拿这些严肃的历史事件来嘲弄。第三，我们更不应该去模仿那些迫害人权的人。

蔡英文表示，她要感谢以色列朋友们的谅解，让这个事件能够演变成一个教育契机。台湾的教育单位会把握这个契机，更加积极地来推动人权教育，让人权观念向下扎根。同时，她非常期待，接下来，台湾能和以色列，在文化和教育的面向上，有 更多的合作，让大屠杀的历史教训，可以深入人心。

此外，蔡英文也说，她非常期待台湾和德国，能够针对转型正义的议题，有更多的交流，让台湾也能继续清理历史错误，迎向和解和团结的未来。

蔡英文表示，台湾愿意和全世界一起努力，愿意和在座所有朋友，一起走在人权、和平与正义的道路上。