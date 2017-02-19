西班牙遣送台嫌至大陆 台陆委会向大陆表达抗议

（联合早报网讯）西班牙决定将涉嫌诈骗案的台湾嫌犯遣送中国大陆。台湾陆委会表示，据相关机关告知，陆方之前向西国正式提出，将台涉案人员以其“公民”身份请求引渡至中国大陆，并于日前获西国行政部门同意。陆委会强调，中华民国是主权独立国家，有完整的司法管辖权，不会因为中国大陆任何作为而有所改变。陆委会已向大陆表达深切遗憾与抗议，认为陆方的片面主张与作法，不仅损害两岸合作与信赖基础，也漠视台方多次呼吁，应由双方各自带回己方人员依法审理等诉求，严重伤害台湾民众情感。

台湾联合报报道，陆委会表示，去年12月间发生台湾人在西班牙因涉电信诈骗案而遭逮捕，陆委会在获知陆方拟将台涉案国人自西班牙押至中国大陆后，旋透过两岸联系管道向陆方要求积极协调有关部门，让本案相关人员交由台方接返回台依法侦审，不得强押至中国大陆。

陆委会指出，中国大陆一再于国际间以“一中”政治藉口为由，采取单方片面强制作为，拒绝与台方协商、未顾及台方民众权益，台方不能接受，这也是违反双方合作承诺及刻意制造两岸对立的举动。

陆委会重申，要能有效遏止跨境电信诈骗犯罪案件之发生，诚有赖双方间持续合作，呼吁陆方不应以政治考量阻碍两岸治安机关合作打击犯罪，应在既有的合作基础上，尽速透过双方良性沟通与充分对话，共谋妥善因应之道，以保障两岸人民权益与福祉。