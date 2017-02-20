抗议被抄牌 港九巴工会吁停站上下车

（联合早报网讯）香港一段巴士司机疑因未有“对正站头”上下车而被抄牌的视频，昨天（19日）在网上疯传，有网民透露交通警当时向巴士抄牌，因此有巴士司机工会发动“依法埋站”行动，今日起将确保巴士停在站内才可上下车，以声援被票控车长。并提醒上班上学的繁忙时间，交通有可能比平日更挤塞，市民今日出门记得留意。

据明报报道，网上一张九巴职员权益工会的“紧急呼吁”告示，表示昨天有一名驾驶968巴士的车长在中环怡和大厦落客期间，因巴士部分车身停在巴士站范围外，被一名交通警员即时票控。

九巴职员权益工会理事会表示：“公司处于被动，我们一定要自救，用我们合理方式去争取我们的权益！”理事会呼吁各车长配合，今天起耐心等候排队埋站，必须将巴士停在站内才可上下车，“以声援该名被票控之车长”。

另一张呼吁乘客留意的告示，署名为“一群愤怒车长”，表示“因有建制派议员投诉，巴士对唔正站牌上下车，导致车长畀警方检控”。告示又透露即日起，“车长将会等在巴士站违例停泊之车辆驶走后才埋站上下车，不便之处，敬请原谅”，更表明“乘客如要投诉，请致电民建联”。更有巴士司机呼吁即使“乘客出声要求落车都一律不开门，不爬头，不过界，所有巴士排队埋站，耐心等待”。

九巴发言人澄清，网上消息并不真确，九巴已与汽车交通运输业总工会及其九巴及龙运分会沟通，知悉他们不会参加所述行动，九巴将如常服务市民。发言人又强调，根据公司指引，车长须尽量将巴士停靠在巴士站，才可让乘客上落车。

新巴城巴发言人表示，已经知会运输署及工会有关情况，明日会与运输署及警方开会，并呼吁车长冷静。

警方证实，港岛总区交通部人员昨日上午巡经中区干诺道中近康乐广场时，发现一辆巴士在怡和大厦巴士站前的第一条行车线上（该处为24小时禁区）落客，警员遂向该名巴士司机发出定额罚款通知书。