同仁堂回应上黑榜：产品与上市公司无关

（联合早报网讯）遵循“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”古训的同仁堂再次遭遇质量信任危机。近日，有媒体报道称北京同仁堂一年六次登上质检黑榜，涉及生产的相关产品抽验结果不合格、销售劣药等。

据证券日报报道，北京同仁堂（亳州）饮片有限责任公司（以下简称同仁堂（亳州）饮片公司）生产的炙甘草在天津市抽验结果为含量测定项目不符合《中国药典》2015年版一部相关规定，其生产的（烫）骨碎补在贵州省抽验结果为不合格，其生产的熟地黄在湖北省抽验结果为含量测定不合格，其生产的翻白草在山东省抽验结果为性状不合格；北京同仁堂制药有限公司的药品加味左金丸因装量差异抽验不合格，同仁堂淄博药店因销售劣药被罚。

2月18日，同仁堂在发布的澄清公告中介绍，同仁堂（亳州）饮片公司为公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称同仁堂集团公司）下属北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司控股的中药饮片生产企业。媒体所关注的“炙甘草”、“（烫）骨碎补”、“熟地黄”、“翻白草”为同仁堂（亳州）饮片公司生产和销售，非本公司产品；本公司未生产该类饮片产品。

不过，一位接近同仁堂（亳州）饮片的公司人士向记者表示，上述说法也有偏差，翻白草并非公司生产，而是假冒公司产品。

此外，上市公司同仁堂还介绍，北京同仁堂制药有限公司为同仁堂集团公司下属的中外合资企业，其生产的品种与本公司不存在重叠的情况，媒体所关注的“加味左金丸”为该公司生产，非本公司产品。

对于同仁堂淄博药店出售劣药事件，同仁堂表示，该药店采购同仁堂系外企业生产的红参，渠道合法合规，厂家证照齐全并提供了红参产品质量合格的检验报告，后在抽验中发现该产品人参皂甙含量不达标，同仁堂淄博药店已及时终止与该厂家所有经营业务。