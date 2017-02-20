人大财经委副主任：房地产税一定可以降房价

（联合早报网讯）“房地产税降房价是毫无疑问的。”中国全国人大财经委副主任委员尹中卿在受访时说。

据中国经济网报道，继中央经济工作会议提出坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”之后，国务院发布《关于创新政府配置资源方式的指导意见》明确，支持各地区在房地产税等方面探索创新，再度让房地产税成为舆论焦点。

然而，房地产税一出台能否降房价吗？围绕这一问题，形成两大阵营，有人坚信房地产税是降房价的利器，也有人表示“没那么乐观”。

新供给经济学研究院首任院长、首席经济学家贾康近日在接受媒体采访时表示，不能说房地产税这一因素决定了房价。房地产税必须和土地制度、住房制度、投融资制度一起综合考虑。

有分析指出，从已试点数年的重庆、上海来看，无论是对高端存量征收，还是对增量征收，由于涉及人群有限，对房价的影响几乎可以忽略不计。

“价格肯定是管用的，价格不管用往往是没到足够高。中国的炒房团跑到美国，说美国次贷危机房子便宜，转了一圈最后一问每年还得交4%的税，结果全都不买了。”中国央行货币政策委员、北京国民经济研究所所长樊纲则对“房产税对降房价没用”的说法进行了反驳。

尹中卿是坚信房地产税降房价的一派。尹中卿对中国经济网记者表示，房地产税有两大功能：

第一个就是解决“房子是用来住的，不是用来炒得”的问题。制定房地产税法主要是保障居民居住的需求，包括刚性的需求，要抑制住房投资性需求，特别是投机性需求。

第二个就是健全地方主体税种。“为什么很多地方跟房地产捆得那么紧？就是土地财政依靠土地出让金。房地产税可以健全地方主体税种，为地方政府提供稳定财政收入来源，解决长期中央地方财政职权划分不均的问题。”