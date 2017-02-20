浙江农民抓114只癞蛤蟆被警方抓获

（联合早报网讯）“逮癞蛤蟆也犯法？”中国浙江淳安农民陈某被警方抓获时，一脸懵圈。在他看来，这是“小事一桩”，警方未免有点小题大做了。森林警察刚去找他时，陈某还很镇定地对身边的人说：“没事，抓癞蛤蟆难道还犯法？”

据浙江日报报道，杭州淳安县森林公安今天证实，当地农民陈某因抓了114只癞蛤蟆遭举报后被抓获，被采取刑事强制措施。

“以前真的不知道逮癞蛤蟆是犯法。今后，再也不干逮麻雀、捉癞蛤蟆之类的事了。”民警告知陈某违反狩猎法规，在未取得狩猎证的情况下，采取徒手捕捉的方式破坏野生动物资源，情节严重，已经涉嫌非法狩猎罪，陈某后悔不迭。

据悉，癞蛤蟆学名为中华蟾蜍，为蟾蜍科蟾蜍属的两栖动物，是蝶类、蝗虫、蚱蜢、金龟子、蚊、蝇、白蚁等害虫的天敌，捕食量极大，是捕食害虫的能手和守护森林的“忠诚卫士”，在浙江省属于一般保护野生陆生动物。

针对近期多地曝出的食用穿山甲事件，中国国家林业局2月15日正式回应：国内此前法律法规仅规定对捕杀和交易野生动物者处罚，自今年1月1日起实施的新版《野生动物保护法》规定，禁止为食用非法购买国家重点保护的野生动物及其制品。这也意味着今后在中国“吃野味”不仅受社会监督，也将面临法律追责。