25名中国船员滞留秘鲁 公司称月底解决问题

（联合早报网讯）上周，南都刚报道了“联合女神”号上23名船员被困印度的事件。另一艘冷冻渔船上25名中国船员被拖欠一年多工资，9名船员连续在秘鲁工作两年多的消息接踵而至。由于海员证和护照被公司扣留，船员无法下船离开。对此，负责“大满载号”轮的青岛恩利国际船舶代理有限公司公开表示正在安排船员回国的事宜，预计月底能解决问题。

这是船员黄生在船上度过的第3个春节，船员休息室门口还贴着过年时装饰的“恭喜发财”春联，气氛却令人压抑。从2015年初来到秘鲁这艘“大满载号”船上之后，黄生就再也没有回过家。

据南方都市报报道，“大满载号”是一艘加工冷冻船，目前抛锚在南美洲秘鲁的钦博特近海处。船员黄生告诉南都记者，包括经理、厨师、医生、维修工、加工员等，现在船上仍有25名中国船员和部分俄罗斯船员。

船员介绍，船上有25名中国人，10名俄罗斯人，船长是由另一代理公司派遣来的俄罗斯人。“船员的工资普遍被拖欠，公司一直回复让我们等一等”，黄生说，中国船员被拖欠工资将近13个月，俄罗斯船员工资被拖欠了8个月。

据了解，处于事件漩涡中心的青岛恩利国际船舶代理有限公司成立于2004年10月，注册资金为100万元，法人代表是王英。经营范围显示公司从事国际船舶代理业务，水路货物运输代理。

青岛恩利国际船舶公司还是“太平洋恩利国际控股集团有限公司”海外上市公司“中渔集团”在中国大陆地区的代理公司。然而，太平洋恩利集团这个曾是全球最大的水产渔业公司，于去年6月30日申请了破产保护，7月1日在公司官网上宣布重组。

对于拖欠船员工资、未安排休假被滞留秘鲁的说法，青岛恩利国际船舶代理有限公司在17日回应《中国水运报》：“高级船员可以享受的休假，也安排他们休过。船员的合同有的1月到期，有的本月到期，工资这几天就会发放下去，公司已经在安排船员回国的事宜。考虑到还要安排船员交接的工资，预计月底能解决以上问题。”