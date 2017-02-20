台湾司改“国是会议”分组讨论今登场

（联合早报网讯）台湾蔡英文政府最重要的竞选承诺之一“司法改革国是会议”，今起密集展开为期三个月的分组讨论会议，再于六月廿四、廿五日由总统亲自主持总结会议决议定案；此次司改会议中，攸关人民参与审判的最重大司法变革，当属审判制度，究竟是该维持现制的法官独立审判，还是采取美国的陪审制，或者走向德国的参审制？将在第四分组中讨论，分组会议结论将对总结论造成决定性影响，最受瞩目。

据自由时报报道，虽然司法院长许宗力对参审、陪审或维持现制持中立立场，尊重“国是会议”决定；但据指出，许宗力上任前曾在法曹协会举办的座谈会上表示，陪审制经费庞大，有限预算恐难以维持民众参与审判的热情；日前他也在法官内部论坛发文指陪审制有严重的违宪疑虑，非修宪难以实施，因此不少法界人士认为，司法院可能比较倾向于参审制。

分组会议依五大主议题分为五组，共一百零一位委员依分组进行讨论，今起每周密集召开两至三场分组会议，每组各开六次会。分组会议不开放旁听，会后由司改筹备会公布新闻稿，会议不直播，但影片会在开会当日下午上传至司改“国是会议”网站（https://justice.president.gov.tw/）。

分组会议今由第二组率先登场，内含“大法官解释程序”、“双元司法行政系统变革”、“法院组织与程序”、“专业法院与法庭”等四项议题，内容涵盖廿五项子题。

第二组召集人为中研院法律所长林子仪，与会者有筹备委员司法院长许宗力、城邦集团首席执行长何飞鹏、期交所董事长刘连煜；八位“法律人”委员包括最高法院院长郑玉山、司法官学院院长蔡碧玉、澎湖地检署检察官吴巡龙、台北律师公会理事长张菊芳等，九位“非法律人”委员有劳工阵线秘书长孙友联、资深媒体人范立达、国际透明组织台湾总会监事王文玲等人。