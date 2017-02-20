环球时报批香港七警案判决是“偏哨”

（联合早报网讯）中国大陆《环球时报》发表评论员文章，针对香港七警袭击示威者曾健超被判罪成并判监两年，指法官杜大卫的判决，在很多人看来是“吹了个偏哨”。

据明报报道，文章题为《对七名香港警员的判决是一声“偏哨”》，表示大陆与香港奉行一国两制，香港有独立司法权，法官怎么判那七名警员，“大陆说不上话”，除非由香港终审法院或特区政府要求人大释法，否则处理这次案件属香港内部事务，但“这不意味着大陆媒体也都应一片沉默，‘占中’与大陆有关，大陆公众表达对这次案件的看法，是我们的权利”。

文章指，如在一场足球赛上，法官的裁判“吹了个偏哨”，认为占中令香港社会造成很大损失，有很多违法行为，但今日将“最重的判决”给了七名警员，连在旁观看、没有上前阻止的两名警员也同样判了二年刑期，“而那些扰乱香港秩序、包括袭警的人员大部分被放过，或者只是轻判了事”。

文章亦说，判决被普遍认为将让香港警队沮丧，同时“让闹事者们更敢放开手脚，只要他们的目的是‘争取民主’”。

文章认为，杜大卫法官只是按照自己的理解“依法判决”，但这判决被广泛理解为香港“政治化”一部分，并将产生实际政治效果。

文章又说，香港法治体系长期以来是这城市最具竞争力的要素，然而“由于它延续了殖民地的色彩，并没有像香港政府一样建立起对中国宪法和基本法的忠诚，因此遇到与政治有关的案件时，它就容易跑偏，背离法律的基本精神”。文章指，这样的情况不符合香港根本利益，甚至会侵蚀香港司法体系。

文章最后提到，希望事件上诉后能“得到香港法院的纠正”，强调“这不是要迎合大陆人的意愿，而是为了维护香港法治的权威，为了这座城市的长治久安”。