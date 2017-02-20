广东H7N9感染者病例中发现病毒变异株

（联合早报网讯）中国疾病预防控制中心官网19日公布，今年1月，广东省疾控中心对两例人感染H7N9病例分离到的病毒分别进行了基因测序分析，发现在该两株病毒的血凝素链接肽位置发生了基因插入性突变，检测结果已经国家疾控中心病毒病所国家流感中心复核确认。

据广州日报报道，中国疾控中心组织专家研判，并与农业部门相关专家沟通后认为，H7N9病毒在血凝素链接肽位置发生的基因插入性突变，提示该病毒突变为对禽高致病性的病毒；此外，根据病毒序列分析结果，尚未出现该变异病毒发生对人感染力、毒力和人际传播能力增强的突变。

广东省疾控中心相关负责人表示，从分析结果看，对于人感染H7N9的防控影响不大，反而对于家禽养殖业、运输业、销售与宰杀等产业影响较大。因为目前还没有H7N9禽用疫苗，出现的病毒高致病性改变，可能导致禽只受影响。该负责人还透露，近段时间广东多地发现活禽市场周边外环境污染情况，H7N9病毒阳性率增加，其实并非今年特殊，与往年冬春时节禽流感高发季节监测结果是类似的。

今年的检测与分析还提醒我们，同样是都有禽暴露史，往年人感染H7N9，往往检测其暴露的鸡只没有发病、死亡；今年却发现人感染了，而其暴露的鸡出现发病、死亡。“不过，因为目前发现H7N9病毒变异株的情况还少，因此病毒变异株在禽间存在的比例到底有多少，还不清楚，我们将继续加强监测。”该负责人说。