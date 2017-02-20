中国科学家公布研究动态 或证明人类祖先多地起源

（联合早报网讯）中国古人类学研究领域关于人类起源与演化的学术探讨与争论，随着一系列国内外新材料新数据公布而日趋升温，受到学界和社会公众普遍关注。

据新华社报道，中国科学院古人类学家、研究员高星日前在北京做客中国社会科学院考古研究所，以“我们从哪里来”为题，向30余位专家学者公布了新的研究材料和动态，试图证明有关古人类多地区进化及连续进化的论述。

在古人类学研究领域中，因进化阶段有古猿、猿人、能人、直立人、智人与现代人等的专业表述，并被学界广泛共识，同时被广泛共识的还有“人类最早的祖先起源于非洲”。目前有关核心争论的焦点是“现代人类即晚期智人是有别于直立人和早期智人的一个新物种，大概在20万年至10万年起源于非洲。”此说认为并强调，非洲是现代人即晚期智人唯一起源地，于六万至七万年前走出非洲，并逐步替代东亚等地区原有的古老人群，包括“北京猿人”。

研究员高星从古人类学、旧石器时期考古学和遗传学三个领域交叉研究新进展方面，公布了一系列新的研究动态和学术现状。他针对中国河北泥河湾遗址发掘新的进展，江苏中华曙猿迹象的论证，河南舞阳古人类遗迹研究，重庆龙骨坡和宁夏水洞沟古人类遗址研究等材料的系统分析，结合欧洲直立人到智人阶段尼安德特人的古基因组测序新研究发现，原来被认为已经消失的这一人群，通过4%到近20%的古基因遗存，悄悄保留在我们现代人的基因序列中。

高星认为，以上的“出自非洲说”及“替代说”虽然在学界有其相当部分学者的认同和市场，也有其相当多的古老人群基因数据做论点支撑，但并不能代表最终的科学结论，可视为领域研究阶段性的表述。而后来居上的研究成果和新材料数据的不断被发现披露，使“多地区进化”及“连续进化附带杂交”的核心论述更为可靠。