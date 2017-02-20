防游览车司机过劳 台交通部228前启动替换驾驶

（联合早报网讯）台北市蝶恋花旅行社游览车翻覆意外酿33死，台湾交通部今天（20日）宣布，早出晚归旅游产品必须更换司机，确保旅游安全，新规定预计2月28日连假前将上路。

综合台湾媒体报道，蝶恋花旅行社游览车13日发生翻覆事故，造成33人死亡、11人受伤，也引发社会大众关注游览车司机过劳、拼装游览车等问题。对此，交通

部政务次长王国材今天与观光局、公路总局共同召开记者会，宣布将更严格规范岛内一日游产品，以确保旅游安全。

王国材表示，未来为了避免游览车司机超时工作等问题，若一日游行程过长，将要求行程由一日延长为二日，或建立替换驾驶机制，如双驾驶或在旅途中更换驾驶，若无法替换驾驶，须有替代方案，采取多元交通工具，例如换乘高铁、火车等，新措施预计2月28日连假前上路。

观光局副局长张锡聪补充说明，连假前，交通部也将全面盘查岛内旅游产品，首先筛选出100条行程，早出晚归、车程明显过长的一日游产品，将列为优先处理对象。

张锡聪称，交通部对旅行社行程稽查后，观光局将对旅行业从业人员进行密集教育，同时印制安全宣导手册，让消费者掌握安全资讯，未来若修订运输业管理规则，明确制定游览车替换驾驶规范，观光局也将配合执行。