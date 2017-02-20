阿里巴巴携手百联 进军实体零售业

（联合早报网讯）中国电商巨头阿里巴巴与零售巨头百联集团结成战略伙伴关系，在线上业务增势放缓之际发力进军实体零售业，双方将在全业态融合创新、高效供应链整合、支付金融互联、物流体系协同等六个领域展开全方位合作，阿里巴巴的新零售战略渐清晰。

据路透社报道，阿里巴巴在新闻稿中表示，此次合作暂不涉及资本层面，双方将会以成立联合工作小组、定期高管交流等方式全面展开合作。

阿里巴巴集团董事局主席马云说：“2017年是阿里巴巴新零售元年，新零售的第一站我们选择在上海，新零售的第一个战略合作伙伴我们选择上海百联集团。”

百联集团总部位于上海，以销售额计是中国最大零售商之一，有包括超市、便利店和药店在内的4700家店铺，遍布200个城市。阿里巴巴拥有约5亿活跃用户。

去年10月，马云在一封致股东的公开信中首次提出，“电子商务本身也正在迅速成为一个旧的概念。未来30年，我们将会面临线上、线下、物流数据供应链相结合的新零售行业”。

近期，阿里巴巴收购苏宁云商股份，还计划将控股的银泰商业进行私有化。而阿里巴巴集团与百联集团的战略合作表明，以线上线下打通为基础、以重构传统商业要素为核心、以全业态融合为标志，马云预言的新零售时代已经到来。