香港牛肝菌中毒个案有增加趋势

（联合早报网讯）香港特区政府医院管理局（医管局）今天（20日）表示，医管局香港中毒咨询中心去年共接获九宗进食牛肝菌中毒个案，而今年至今仅一个多月已有七宗。患者会呕吐、肚泻甚至产生幻觉，医管局建议市民光顾有商誉店铺，并彻底煮熟才进食。

中新社报道称，中毒咨询中心指，去年接获共4000多宗中毒个案，当中36宗引致死亡，超过一半与药物有关。另外，牛肝菌中毒个案有增加趋势，今年截至19日，已接获七宗个案。患者大多出现呕吐、肚泻等症状，也有少数患者神智不清，产生幻觉。

中心副顾问医生陈志强表示，牛肝菌中毒可引致肚痛、腹泻，严重的更会导致神智不清和出现幻觉。在个案分析中，发现市民进食的牛肝菌中，可能混入了不能食用的品种，或牛肝菌品质欠佳，因而中毒。

中心顾问医生谢万里表示，牛肝菌有数百个种类，不同牛肝菌外表相似，但部分是有毒、不宜食用的，有的甚至需要专家用显微镜辨别。他指，中毒个案中大部分都是从香港本地市面购入的包装牛肝菌，但市民难以透过包装得知牛肝菌是否可进食。

另外，香港特区政府卫生署卫生防护中心同日公布，正调查一宗怀疑进食牛肝菌后食物中毒个案，涉及三名病人。受影响人士为一名32岁男子、其31岁妻子及2岁儿子。他们于18日在家中晚膳时进食牛肝菌，约五小时后出现呕吐、腹泻和腹痛等征状。三人翌日往玛丽医院急症室求诊，同日出院，情况稳定。