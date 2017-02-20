李鸿忠：维护习近平核心地位是当代中国最大政治

（联合早报网讯）中共天津市委书记李鸿忠昨天强调，维护中共总书记习近平的核心地位是当代中国最大的政治。他赞颂习近平去年年底在中央政治局民主生活会上的讲话“纵贯古今、指引方向、气贯长虹”，为今年中共十九大召开提供了重要的思想理论准备。

习近平在那次讲话中强调，保证中共的团结和集中统一至关重要，维护党中央权威至关重要，中央政治局委员要牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识（四个意识），当政治上的明白人；“四个意识”不是空洞的口号，不能只停留在口头表态上，要切实落实到行动上。

习近平去年1月在中共政治局会议上首次提出全党要增强“四个意识”后，时任中共湖北省委书记的李鸿忠等地方大员率先表态要“坚决维护习近平总书记这个领导核心”。去年9月，李鸿忠调任中共天津市委书记，被认为拿到一张中共十九大后新一届政治局的“入场券”。去年10月，中共十八届六中全会正式确立习近平在全党的“核心”地位，这是2002年中共十六大后，中共重新恢复“核心”提法。

据《天津日报》报道，中共天津市委昨天召开专题会议，传达学习习近平在去年12月中央政治局民主生活会上的讲话精神。

李鸿忠在会上说，习近平的讲话充分展现了习近平作为党中央的核心、全党的核心、党的领袖的思想、理论、情怀、人格魅力、政治家境界；展现了习近平把马克思主义基本原理与中国实际相结合，用马克思主义立场、观点、方法解决中国重大问题的真功夫；展现了习近平总书记深厚的中华文化底蕴；展现了马克思主义政治家、战略家的领袖风范。

李鸿忠强调，要深刻认识确立习近平在党中央、在全党的核心地位这一重大政治决定的重大现实意义和深远历史意义，核心就是旗帜、就是方向，就是信心、就是力量，维护习近平的核心地位是当代中国最大的政治、最重要的政治纪律和政治规矩、最重要的政治要求和政治原则、最重要的政治大局。“绝对忠于党、忠于党的核心、忠于党的领袖，是基于理想信念的大忠诚，是基于党的意识、组织观念的铁忠诚，是基于担当担责、忠于职守的真忠诚，是基于内心认同、内在自觉的绝对忠诚。”

北京分析人士指出，在中共历史上被正式称为“领袖”的最高领导人只有毛泽东和华国锋，但自上世纪七十年代末期中国进入改革开放后，为防止出现新的个人崇拜，邓小平、江泽民等中共最高领导人不再被称作“领袖”，而以“核心”取代“领袖”。到了胡锦涛时代，连“核心”也被弃用，直到十八届六中全会重新将习近平确立为“核心”。

这名人士认为，李鸿忠前天的讲话显示，维护习近平为核心的中央权威将是中共十九大的政治和组织基调。同时，李鸿忠几次将习近平称作“领袖”，或许暗示习近平十九大前后有可能从“核心”上升为“领袖”。

去年12月举行的中共政治局民主生活会认为，习近平成为核心是关系全党团结和集中统一的大事；中央政治局的成员必须自觉在思想上政治上行动上同以习近平为核心的党中央保持高度一致；中共各级组织、全体党员特别是高级干部都要坚定不移把维护党中央权威，维护党中央的核心、全党的核心落实到行动中去。

但也有舆论指出，官方高调颂扬“核心”或“领袖”会让外界产生中共“开历史倒车”的疑虑，甚至重返文革时期的左倾路线。

官媒“中国军网”今天刊登文章说，中共强调“四个意识”和讲政治，绝不是老调重弹，更不是要搞极左那一套，“相反，党中央强调讲政治有极为鲜明的问题导向，有很强的现实针对性，特别是抵制和防范极左现象，恰恰更需要我们旗帜鲜明讲政治”。