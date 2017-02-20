曾荫权即时还押 泪别家人

（联合早报网讯）香港前特首曾荫权被裁定一项“公职人员行为不当”罪名成立，押后至后天（22日）上午判刑。法官表明，不太可能判缓刑，不准保释，须即时还柙。曾荫权沦为首名坐牢的前特首。

在听闻要被收押后，曾荫权满面通红，眼泛泪光，与庭内家人道别。太太曾鲍笑薇走近犯人栏，低头流泪，需儿子搀扶。一众家属之后到会议室商讨，大约下午4时，没有回应记者提问就离开法院。

5时40分左右，曾荫权由囚车押往荔枝角收押所候判。 据一般程序，被告被定罪后才由惩教署评估，按其背景及所犯罪行，决定安排在适合的惩教院所，至于是否可单独囚禁，要视乎其提出的理由而定。

港大法律学院首席讲师张达明认为，法官或考虑到已听完所有求情申辩，可决定判处监禁，故将曾荫权还柙，属正常判决。至于首项控罪未能达成判决，惯例是重新挑选陪审团再审。

被陪审团以八比一裁定罪成的“公职人员行为不当”，是指曾荫权于2010至2012年以特首及行会主席身份，参与决定雄涛广播申请数码广播牌照时，隐瞒他与雄涛主要股东黄楚标就深圳豪宅租住所进行的商议。

张达明说，虽然行政长官被判监会造成不良印象，但同时可加强香港司法独立、及法院公平公开公正的形象，彰显香港法治的可贵。

香港中大政治与行政学系高级讲师蔡子强指出，前特区最高领导人被还柙，会令香港在国际的廉洁形象受打击。

今午曾荫权由太太陪同步入法庭，被问到多位前下属为他写求情信，以及前律政司长黄仁龙和民主党何俊仁到庭支持时，他没有回应，紧闭双唇，神情略显忧伤，而曾太就拍拍丈夫肩膀以示鼓励。

在聆讯期间他一度不停咳嗽，面部通红，又经常望向家人。辩方律师求情时提到，由于案中另一项“行政长官接受利益罪”未达致有效裁决，恳请法官判刑时，不要考虑涉及贪污因素。

辩方又称，曾荫权无申报只涉及单一事件，发牌也不是错误决定。律师引用前政务司长许仕仁等案例，认为法官可考虑对曾荫权判处缓刑。

辩方求情时还提到曾荫权的近况，指他在精神及身体情况都较以前虚弱，需接受不同的治疗，但没提及所患何病。

律师在庭上还呈上多封求情信，当中包括黄仁龙、曾俊华、林郑月娥、陈方安生、唐英年、李柱铭、谭志源、林瑞麟、孙明杨、曾德成及马时亨等多位香港重量级政治界人物。