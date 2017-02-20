郝龙斌胡志强组“好强联盟”欲“翻转国民党”

（联合早报网讯）台湾在野的国民党主席选举日趋白热化，参选人之一的副主席郝龙斌今天宣布与另一副主席胡志强组成“好强联盟”，使党内选边站队的现象日渐清晰，分裂也越加明显，激烈选情进一步升温。

设在台北小巨蛋附近的郝龙斌竞选办公室今天成立，“好强联盟”（“好”取“郝”谐音）也在媒体面前正式亮相。提早到场向支持者一一握手致谢的郝龙斌在开场致辞时强调，“郝强”合体的用意不是拉帮结派，而是以重返执政为终极目标，“翻转国民党”“让中华民国更好，让国民党更强”。

郝龙斌指出，党主席选举竞争空前激烈，不意味党就会因此分裂，“关键在我们用什么态度来选？”他比喻，选举犹如同学选班长，“选出班长后，大家还是同学，要和睦相处，为国民党打拼”。

紧接在郝龙斌之后上台发言的胡志强对“盟友”赞声不绝。胡志强笑言，郝龙斌去年10月曾拜会他，表明要选主席，并询问他的意愿，“意思就是叫我不要出来选嘛”，胡志强当场不仅欣然接受，更表明力挺到底。胡志强幽默地说：“（郝龙斌）有决心、正派，又那么会协调，你看，一下子就把我协调掉了。”

胡志强也意有所指地表示，在那么多参选人当中，曾表明绝不参选2020年总统大选的郝龙斌不但“真的很无私”，其“先把县市赢回来”“一定光复首都台北”的竞选主张也务实有力。与黄复兴党部前主委王文燮共同出任郝办主委的胡志强说：“（如果）台中不赢，我也负全责。”

在五名已表态竞逐党魁的参选人中，仅前副主席詹启贤表明有意直攻总统大位，至于目前党主席选举胜算较大的现任主席洪秀柱和前副总统吴敦义则都没把话说死。洪秀柱曾表示，若连任成功将尽力寻觅胜选人才，未排除自己；吴敦义则提过，必要时“要亲自上阵，这也逃不掉”，留下联想空间。

随着党主席选情日益升温，前总统马英九的支持意向也成为焦点。尚未表态的马英九今早应邀出席郝办成立茶会，外界解读其挺郝意味浓厚。马办对此回应，马英九没有特定支持的人选，强调每位都是党内优秀同志，并乐见党内选举良性竞争，只要接到参选人邀请，马英九在时间许可下都会出席。

对于各方争取拉拢马英九的现象，同样身为参选人之一的台北农产运销公司总经理韩国瑜不以为然。他批评，大佬插花的年代已经结束，“到底大佬有没有效，我是强烈怀疑”。

一度传出有意参选的交通部前部长叶匡时今天也出席郝办的成立茶会，亲自破除江湖传言，表明“没有这回事”。然而，正在考虑参选的前立委潘维刚确定在24日宣布投入选战，五强鼎立扩大至六方争霸的局面，使得激烈不已的选情更加紧绷。