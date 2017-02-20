富士康启动在大陆最大招募计划

（联合早报网讯）富士康科技集团总裁郭台铭今天（20日）下午在深圳龙华园区出席媒体见面会并发布2017年招募计划，宣布拟招收1万2000名大学毕业生和6000名中专技校毕业生。郭台铭表示，希望有志的大学毕业生加入富士康，鼓励大学生到基层工作，撸起袖子加油干。

富士康整个招收计划针对电子商贸、信息技术、工业互联网、人工智能、大数据、机器人、自动化、新材料、机械工程、精密模具等创新领域，涵盖富士康大陆30余个园区。

郭台铭表示，富士康将把引导和鼓励高校毕业生到基层工作落在实处，在加大人才引进、扩大高校人才招募的同时，鼓励和引导大学生“下基层”，让年轻人“下得去、留得住、干得好、流得动”。从基层线组长岗位开始锤炼，深化服务集团顶尖客户的合作项目，逐步在智能制造、技术研发、产品设计、工业互联网、科技服务、电子商务等方面均能各展长才，带动提升品质意识和“工匠精神”，促进集团人才结构调整和素质提升，持续改善车间产线科技水平和以人为本的管理文化。

郭台铭认为，产业经济要繁荣健康发展，首先必须是实体经济的发展，这离不开制造业本身的扎根耕耘和升级转型。作为中国制造2025的领头羊，在向智能制造转型的当下，富士康更需要新一代大学生共同投入到实体经济的行列，进而引领全球智造的发展。

郭台铭说，富士康在深圳29年，现在要从制造变成创造，研发要依靠过去积累的科研实力。在深圳，有很多创新公司、工厂，欢迎优秀大学毕业生加入富士康。

据了解，富士康连续13年位居中国内地出口200强榜首，2016年位居《财富》全球500强第25位。