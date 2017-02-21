港姐：香港最美丽的就是我们的核心价值

（联合早报网讯）香港占领运动期间袭击示威者曾健超的7名警务人员，日前被判监2年，有撑警人士指法官判决不公道，本身是会考十优状元、英国剑桥大学法律系毕业的港姐冠军麦明诗，近日数度在社交网站面簿就事件发文，惹起撑警人士留言攻击。

据明报报道，麦明诗今日再于面簿贴相，留言指“香港最美丽的，就是我们的核心价值”，虽没提及七警案，但仍有网民留言质疑她“扮理性分析”，实质是仇警，质疑如果警察被打残，“什么人来保护你呀？”。麦明诗则回应指：“那如果警察打你，可以叫哪个来保护你呢？”

麦明诗之前曾引用多年前有督察殴打的士高经理被判囚两年半的案例，回应质疑她对七警案态度偏颇的网民。她昨晚再于在面簿贴相，阳光下站在海边面露灿烂笑容，留言指“香港最美丽的，就是我们的核心价值”。一晚即获逾万人赞好。

其后有网民夹杂粗言秽语留言，又指麦明诗“扮理性分析懒中立”，实质是仇警，指她一天住在香港，其家人的生命财产都有赖警察保护，质问如警察被打残，“什么人来保护你呀？”。麦明诗其后留言回应，反问：“那如果警察打你，可以叫哪个来保护你呢？”有网民赞她“秒杀”对手。

麦明诗今日出席无綫50周年台庆剧《夸世代》记者会时表示，不介意与网民激烈争论，“因为有好多嘢系可以讨论嘅，但有好多人用粗口留言，我就觉得会影响市容！”她又指公司尊重艺人发言自由，没有过问此事。