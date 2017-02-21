中国大陆人均收入：六省份破三万 京沪超五万

（联合早报网讯）人均可支配收入，是指居民家庭全部收入能用于安排家庭日常生活的部分，作为反映一个地区居民收入水平和城市经济发展水平的重要指标，是了解居民生活变化情况的基础。

中国国家统计局的数据显示，2016年，中国全国居民人均可支配收入23821元，比上年名义增长8.4%，实际增长6.3%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入33616元，农村居民人均可支配收入12363元。城乡居民收入比由上年同期的2.73下降为2.72。

据第一财经日报报道，记者通过对2016年中国各省份的全体居民、城镇居民和农村居民的人均可支配收入等多个指标的统计发现，目前有六个省份的居民人均可支配收入突破了三万元大关；其中，上海和北京两大直辖市超过五万。

据报道，2016年中国各省份全体居民人均可支配收入前六名为：上海（54305）、北京（52530）、浙江（38529）、天津（34074）、江苏（32070）、广东（30296）。

报道称，在广东之后，下一个叩响三万大关的省份，福建无疑最为接近，去年该省的居民人均可支配收入达到27608元，按照该省近年来的发展速度，有望在2017年突破3万大关。

排名末尾的几个省份中，贵州、云南、青海、广西等均是西部省份，经济发展较为落后，城镇化率较低，居民收入也较低，如贵州的居民人均可支配收入只有15121元，仅为上海的27.8%。