港媒：港路政署拒交代港珠澳海堤倒塌八大疑团

（联合早报网讯）网媒“香港01”揭露港珠澳大桥香港接线填海工程惊现海堤崩塌，形成一个面积达18个维园足球场大的“新填地”，两年多来公众蒙在鼓里。路政署长钟锦华周一傍晚急急现身记者会解释，试图淡化事件，一方面承认移位较预期多，惟面对诸般质疑，却以事件不影响公众安全和环境为由，拒交代至少八大疑团。

据《香港01》报道，港珠澳大桥“香港接线－景观山至香港口岸段”工程，被揭发出现严重海堤塌陷、沙泥涌出海岸，形成非法填海区，严重影响地基安全及海岸生态。而事发两年来香港各政府部门却一直隐瞒真相，《香港01》称其已全面公开在调查过程中取得的所有图则，欢迎公众一同监察这个耗资千亿的大型基建工程，同时希望熟悉港珠澳大桥工程的各方人士，向其提供新闻线索，保证所有报料人的身分会绝对保密。

疑团一：填海区崩塌 施工设计失误？

是次填海利用崭新的不浚挖式填海法，从卫星图片显示，填海在2014年10月初步完成，路政署长钟锦华首次透露，早于同月26日，驻工地监督人员发现两处地点出现伸延。究竟为何海岸线会突告崩塌，涌出大量海砂淤泥，是否意味当初施工设计失误，署长避而不谈。

疑团二：不能看的事故调查报告

承建商中国建筑和独立专家John Burland 分别进行了事故审查并撰写报告，究竟报告内容是甚么，当中有否调查责任谁属，过程中有谁失误错判，报告完成，公众以至审批拨款，为工程把关的立法会议员无从知悉。

疑团三：填海崩塌已克服？

路政署署长钟锦华强调工程没有影响公众及港珠澳大桥的安全，又指现时工程问题已被克服，“无需要将已克服的困难，特别向外公布”，不过记者上周现场所见，海堤外仍是一片烂摊子，困难是否已克服，实属疑问。

疑团四：海砂流失无手尾？

港珠澳大桥人工岛去年被揭发“飘移”后，暂缓在填海地上加压土堆，以避免海堤进一步倒塌，究竟香港接线工程有否采取同样做法，换来填海区承载力不足，甚至出现沉降，未来需大笔资金维护，当局未有说明。

疑团五：每月环评监察报告为何未有警示？

一如其他基建工程，承建商委托独立顾问监察工程对环境的影响，每月向环保署提交报告，这些报告见诸路政署建立的港珠澳大桥香港接线专属网站。记者翻查事发前后报告，未有发现当中提到有大规模沙砂流失或海堤崩塌的情况，究竟承建商以至路政署有否隐瞒？环保署是否当下立即知悉情况？对生态环境有否影响？

疑团六：自创工程技术名词

路政署指出，从卫星图所见的“出界”堆土属“临时堤脚荷载平台（toe loading platform ）”，以稳固海堤和在原来设计位置建造永久海堤，临时平台将于今年年中开始移走，到时将会令海床回复原貌。不过曾设计过天水围、马鞍山及货柜码头等填海工程的资深土木工程师倪学仁自言对“临时堤脚荷载平台（toe loading platform ）”闻所未闻，指道路工程上有loading plate 一词，指天桥和路之间的一个石或铁制的结构物，用以抵销路面因底土沉降的高低差异，质疑署方藉专业名词欲盖弥彰。

疑团七：中国建筑包底修补？

路政署指出又指，承建商已作出加固措施稳住移位，而调整设计和加固措施的费用亦是由承建商负责，但到底费用多少、是否会在总工程开支中申索？这些问题，路政署一规答案欠奉。

疑团八：堆土属临时性质，不用刊宪通报？

路政署指“临时堤脚荷载平台 (toe loading platform)”的修筑位置，虽仍在项目施工范围，但却超出刊宪施工的海堤界线。翻查资料，路政署并没再刊宪公布，是否已为非法填海？路政署是否可以声称因“堆土属临时性质、未出超施工水域”不刊宪、不向环保署通报？