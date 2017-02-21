中国商务部：2016年全年进出口24.3万亿元 下降0.9%

（联合早报网讯）中国商务部部长高虎城今天指出，2016年，中国对外贸易实现回稳向好目标，其中，全年进出口24.3万亿元，下降0.9%，降幅收窄6.1个百分点；此外，双向投资进入新阶段。

商务部：2016年全年进出口24.3万亿元 下降0.9%

据中新网报道，国新办今天上午举行新闻发布会，商务部部长高虎城介绍供给侧结构性改革促进消费，“一带一路”建设引领对外开放情况，并答记者问。

高虎城称，2016年，商务部着力推进供给侧结构性改革，扎实推进“一带一路”建设，商务事业稳中向好，为国民经济作出积极贡献，实现了“十三五”良好开局。

一是流通促消费快速发展，降成本成效明显。全年社会消费品零售总额33.2万亿元，同比(下同)增长10.4%。初步测算，商贸流通业实现增加值9.6万亿元，增长6.8%。现代物流技术和流通方式加快普及，降低了流通成本，提高了流通效率。全年社会物流总费用占GDP的14.8%，同比下降1.2个百分点。网上零售额5.2万亿元，增长26.2%。

二是对外贸易实现回稳向好目标。回稳表现为进出口逐季降幅收窄。全年进出口24.3万亿元(折3.69万亿美元)，下降0.9%，降幅收窄6.1个百分点。向好表现为结构优化。资本品出口增长较快，民营企业、一般贸易出口占比上升，外贸内生动力增强，质量效益提高。

三是双向投资进入新阶段。利用外资稳定增长。全年实际使用外资8132亿元(折1260亿美元)，增长4.1%。在全球跨国直接投资下降13%的背景下，充分证明全球资本对中国经济的信心。对外投资快速增长。全年非金融类对外直接投资1.13万亿元(折1701亿美元)，增长53.7%。