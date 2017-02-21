长春伪满皇宫外墙被货车撞破

（联合早报网讯）中国吉林省长春伪满皇宫博物院20日向社会通报：2017年2月18日20时39分，一辆载满货物的大型货车由于转弯不当，直接撞上长春伪满皇宫外围宫墙，车身破墙而入，墙垛中部彻底撞断，周围围栏大幅弯曲，宫墙损毁严重。事件并未造成人员伤亡，肇事司机被警方及时控制。目前，伪满皇宫博物院第一时间对现场进行保护和勘察，并表示将适时启动修复。

据中国青年网报道，伪满皇宫是中国末代皇帝爱新觉罗·溥仪充当伪满洲国傀儡皇帝时的宫廷，后来长春市在旧址上建立的一座宫廷遗址型博物馆，现已成为中国全国重点文物保护单位、国家一级博物馆、全国爱国主义教育示范基地、国家AAAAA级旅游景区，年均观众接待量达到120万人次。伪满皇宫外围宫墙全长993米，附碉堡11座，宫门7座，是世界唯一一座带有碉堡的皇宫宫墙。

记者看到，在伪满皇宫博物院的宫墙外侧，数家大型物流公司几乎将遗址包围。违规停车、占道装卸等现象比比皆是，各类运输车辆、装卸设备、各类货物等霸占路面，导致路面狭窄、交通不便，也带来了消防隐患。

“肇事人可以处罚，事件可以平息，但损坏的文物遗址却永远无法还原”，负责文物安全工作的伪满皇宫博物院副研究员刘东说，“文物遗址是我国文化遗产最重要的组成部分，是构成中华五千年辉煌文明的主体，是国家及城市发展的历史见证”，刘东表示，希望全社会都能提高文物遗址的保护意识，共同努力整治文物遗址周遭环境，保护文物古迹安全，为文物遗址提供安全稳定的保护环境。