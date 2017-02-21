北京房山一医院遭打砸 警方：遗产纠纷

（联合早报网讯）20日，北京房山鹏园医院院长彭占明向北青报记者反映，医院于1月15日被20多名暴徒袭击、抢劫，造成约60万元损失，自己见到打砸后跳窗逃跑。21日，房山警方回应，经工作查明，此情况系该医院负责人彭某的哥哥因遗产继承权纠纷带人将医院门窗等设施损坏。目前，警方正在进一步工作中。

据北青网报道，据鹏园医院院长彭占明介绍，1月15日凌晨两点左右，突然看见一群人进来砸东西。“有20多人戴了黑色的大口罩，带着铲子和大管子等，进来就开始打砸，同时在外面还有约60名保安。”彭占明称，因为看见人多，所以当时只能跳窗逃跑，并因此受了点皮外伤。

彭占明称，袭击医院的原因疑因租地纠纷，彭占明称医院用地是在20年前从村里租下，当时签订了50年的合同。“当时这边人口较少，现在人逐渐多了，这块地逐渐值钱了，他们想抢回去，把医院拆了，在这块地上盖楼，好得钱、得实惠。”

彭占明介绍，此次袭击造成部分药物污染，所以医院目前只有部分部门恢复营业。

21日，针对医院被砸一事，房山警方发布通报称，2017年1月15日凌晨，房山警方接彭某报警称其位于拱辰街道的私立医院被人打砸。

警方经工作查明，此情况系该医院负责人彭某的哥哥因遗产继承权纠纷带人将医院门窗等设施损坏。目前，警方正在进一步工作中。