国家安监总局原局长杨栋梁贪污受贿获刑15年

（联合早报网讯）北京市第二中级人民法院今天（21日）公开宣判国家安全生产监督管理总局原局长杨栋梁受贿、贪污一案，对被告人杨栋梁以受贿罪判处有期徒刑13年六个月，并处罚金180万元（人民币，下同）；以贪污罪判处有期徒刑三年，并处罚金20万元，决定执行有期徒刑15年，并处罚金200万元；对杨栋梁受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库；贪污所得财物依法返还被害单位。杨栋梁当庭表示服判，不上诉。

央视网报道称，经审理查明：2002年至2015年，被告人杨栋梁先后担任天津市副市长、天津市委常委、常务副市长、天津陆军预备役高炮师第一政委、国家安全生产监督管理总局局长、党组书记期间，利用职务上的便利，为相关单位和个人在企业经营、职务调整、承揽工程等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物共计折合2849万余元。

1999年4月，被告人杨栋梁在担任天津市经济委员会主任期间，以所在单位向天津市工业房地产开发总公司多划拨25万元基建款的方式，购买了位于天津市和平区新疆路保疆里小区5-501房屋一套，并未进行国有资产登记。2001年4月，杨栋梁调离市经委主任时，未向天津市经委移交该房产。天津市经委也不掌握该房屋。经鉴定，该案房产价值27.08万元。

北京市第二中级人民法院认为，被告人杨栋梁的行为构成受贿罪和贪污罪。鉴于杨栋梁到案后能够如实供述自己罪行，并主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实；认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物已全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。