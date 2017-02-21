缺水难解 台3月起部分地区第一阶段限水

（联合早报网讯）台湾石门水库水情不乐观，水利署今天（21日）决定将新竹、桃园、林口、新北板新地区转为一阶限水黄灯，3月1日起开始将实施夜间减压供水。

中央社报道称，全台水库集水区及河川降雨零星，水利署日前发布桃园、新北林口、板新地区及桃竹、高雄地区水情灯号转为水情稍紧的绿灯，并透过水库总量管制、跨区调度、常态减压节水及加强农业节水管理等加强节水及用水管控。

水利署今日再度召开水情会议，经过四小时马拉松式会议长跑，最后决定将新竹、桃园、林口及新北板新地区水情灯号调整为黄灯，实施第一阶段限水，于离峰及特定时段减压供水，停供行政机关及国营事业喷水池、浇灌、冲洗外牆、街道、水沟非急需用水。

昨日（20日）上午落雷系统5时30分侦测到台北、桃园一带有落雷，不过集水区仅量测到降雨量仅0.4毫米，助益不大。但根据气象局资料，21至24日有望带来新一波降雨，水利署将预备石门水库的人工增雨作业随时启动。

北水局表示，实施第一阶段限水，是每天从深夜到隔天清晨减压5%供水，虽然对于多数用水户没有影响，但是管线末端或者家中没有水塔等用户，将会带来不便。

根据水利署资料指出，截至今天16时止，石门水库蓄水量跌破55%，蓄水量1亿963.43万吨，水位高度为232.29公尺，自3日水情灯号转绿后，蓄水量已减少将近2成；宝山第二水库50.18%、鲤鱼潭水库56.12%、曾文水库52.79%、南化水库51.74%，蓄水量皆不满6成；13日起高雄地区也转为水情稍紧的绿灯，23日起苗栗、台中、嘉义及台南地区水情将转绿灯。