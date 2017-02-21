中央政治局召开会议讨论政府工作报告

（联合早报网讯）中共中央政治局今天（21日）召开会议，讨论国务院拟提请第十二届全国人民代表大会第五次会议审议的《政府工作报告》稿，审议《关于巡视中央和国家机关全覆盖情况的专题报告》和《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的意见》。中共中央总书记习近平主持会议。

据新华社报道，会议要求，各级党委和政府坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，加强预期引导，深化创新驱动，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

会议指出，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强产业、区域、投资、消费、价格、土地、环保等政策协调配合。

会议表示，要坚决维护党中央权威和集中统一领导，确保全党令行禁止。要强化管党治党政治担当，把严肃党内政治生活作为加强党的建设的基础性工作抓紧抓实抓牢，采取有力措施解决“灯下黑”问题。要加强对巡视整改情况的督查，把责任压给党组（党委）书记，条条要整改、件件有着落。要保持政治定力，坚定不移深化政治巡视，发挥标本兼治战略作用。

会议还指出，要推进“两学一做”学习教育常态化制度化，要把思想教育作为第一位的任务，教育引导广大党员特别是各级领导干部不断改造自己，提高思想政治觉悟。