高虎城：经贸合作是中美正确选择

（联合早报网讯）面对美国总统特朗普近月发出不惜挑起贸易战的信号，中国商务部部长高虎城今天回应说，中美过去都能通过磋商解决经贸摩擦，贸易战不该成为选项，不过如果美国真的出招，中国将在认真评估后“做出反应”。

高虎城今天在北京的记者会上说，合作是中美两国唯一的正确选择，中美应该始终保持磋商与沟通，通过对话与合作，妥善解决双边经贸关系中出现的摩擦与分歧。

特朗普在竞选期间多次批评中国抢走美国工人的饭碗，操控汇率以便为中国商品打入美国市场制造有利条件。虽然他1月20日就职后并没有如竞选期间所说的，向所有中国商品一律征收45%关税，也没有把中国列为货币操作国，但观察家预测，中美贸易摩擦将来在所难免。

高虎城说，中国不隐瞒也不回避中美经贸合作可能出现矛盾。“但是对中国来说，我们始终本着合则两利、斗则俱伤的理念，稳妥地推进中美经贸关系的发展，妥善地处理我们的分歧和矛盾。”

他认为，过去的经验证明，中美能够通过磋商消除贸易摩擦。例如中美在1991年、1994年和1996年发生三次知识产权争端，也有美国国会议员在2010年前后称要立法惩罚中国操纵汇率，但中美每次都能通过磋商、沟通和协调，化解上述摩擦。

高虎城说：“无论美国对华政策如何变化，中美经贸关系最终还是要回到互利共赢的轨道上来。”为说明经贸关系破裂会导致两败俱伤，高虎城引述了大量数据，强调中美经贸关系在各领域已深度融合，形成“你中有我、我中有你的利益交融格局”。

例如，中美双边贸易在建交以后的36年间翻倍增长了207倍，中国是美国的飞机制造业、大豆、农业等第一出口大市场，农产品、汽车和集成电路的第二大出口市场。中国企业在美国投资近500亿元（美元，下同，710亿新元），为美国创造近十万个就业岗位。旅游业方面，每天往返中美的中国游客人次为1.3万，每17分钟就有一架航班起降，中国游客在美的人均消费约8000美元。

问及中国将如何应对美国可能出台的边境调节税时，高虎城回答说：“中方将认真加以评估，并且根据评估的结果做出反应。”

高虎城今天也针对中国进口朝鲜煤炭问题做了解释。

为惩罚朝鲜进行核试验，联合国安理会去年11月30日通过第2321号制裁决议，规定对朝鲜煤炭采取更严格的出口限制。不过，中国去年12月从朝鲜进口的煤炭不减反增。朝鲜是中国第四大煤炭供应国，去年中国从朝鲜进口的褐煤同比上涨了14.5%。

高虎城解释，煤炭进口12月上涨，是因为从联合国通过决议，再到与中国法律衔接及传递到企业实施，“有一个时间差”。他说：“这是落实政策的一个正常周期。”

高虎城重申，中国执行联合国安理会决议的严肃态度不容置疑，中国将一贯、正确、严肃地看待国际义务。

中国商务部本月18日宣布，至今年年底全面暂停进口朝鲜原产煤炭。高虎城解释，上述宣布是因为根据中方初步统计，中国2017年自朝鲜进口煤炭已接近决议规定的限制金额。