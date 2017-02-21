曾荫权明早判刑 敌友皆为他求情

（联合早报网讯）香港前特首曾荫权被裁定一项“公职人员行为失当”罪成，明天（22日）上午将判刑。他还押期间因呼吸困难、不断咳喘而被送院检查留医。

72岁的曾荫权昨天（20日）傍晚由囚车送往收押所后，至晚上9时入院。今早9时左右，他的太太、两名儿子、弟弟荫荃及妹妹璟璇到医院探望，逗留约30分钟离开，众人脸色憔悴，曾太双眼更非常浮肿。

其后曾的幼子到商店购买还押犯指定用品，包括专用内裤、毛巾、电池、电须刨等，以及大量零食，然后送到荔枝角收押所探访室。曾的家人全程不回应记者提问，只有曾璟璇呼吁传媒给予他们空间。

曾荫权早前在报上撰文指出，过去五年来的折腾，令他“愧对家人”，但坦言“人生路上，很多事情不由我们作主”。

而为他写求情信的多名“政敌”，包括民主党人李柱铭、张文光等则纷纷指出，虽然彼此在政治上有很多分歧，但能互相尊重，令香港不至于陷入政治两极化。

他们坦言，长时间的调查和审讯，对曾家已是惩罚，并强调曾荫权算是比较愿意聆听意见的特首。

张文光忆述：“某年预算案引起泛民不满，我们与他于中环某酒家争拗得面红耳热，对方激动起来将餐巾丢向在座议员，然后议员还击，饭局顿时变成餐巾大战，而事后双方没有因而面左左（形同陌路）。”

前律政司长黄仁龙则透露一件鲜为人知的往事，在2011年的“刚果案”期间，曾荫权顶住北京压力，不主动提请“人大释法”，留待香港终审法院提请。他说，曾荫权往往都尊重他的法律意见。

虽然无论敌友均对曾荫权推崇备至，强调他为香港做了很多好事，但特首参选人叶刘淑仪今天在电台节目表示，曾荫权在施政方面有功也有过，很难只因其功就为他法外求情。

曾担任廉署调查主任的民主党议员林卓廷，在另一电台节目表示，法庭就“曾案”传达了一个信息：没有人是在法律之上，即使身处高位违法，也要受惩罚。

一名不愿透露姓名的廉署人员也认为，有需要强化香港公务员及公职人员的防贪工作。他以“曾案”为例指出：“或许有人觉得所犯只是小事，有人在玩弄小聪明，或抱侥幸心态，但结果值得反省。”