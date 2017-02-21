内蒙古党委书记李纪恒：总书记讲话充分展现了领袖风范

（联合早报网讯）《内蒙古日报》报道，今天（20日）下午，自治区党委召开党员领导干部会议，传达学习贯彻习近平总书记在中央政治局民主生活会上的重要讲话精神和中央政治局民主生活会精神。

自治区党委书记、人大常委会主任李纪恒主持会议并讲话，强调要进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，更加坚定自觉地维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，不断开创内蒙古全面从严治党和经济社会发展的新局面，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开、庆祝自治区成立70周年。

李纪恒指出，去年底召开的中央政治局民主生活会，为各级党组织和领导班子、领导干部树立了标杆、作出了表率，在全党产生了强大的示范效应。习近平总书记的重要讲话，站在全局和战略的高度，聚焦全面从严治党，在涉及党和国家一系列重大原则问题上提出了许多新思想新论断新要求。讲话纵贯古今、融通中外，激浊扬清、振聋发聩，是一篇闪耀着马克思主义真理光芒的重要文献，是一堂贯彻落实党的十八届六中全会精神的生动党课，为党的十九大胜利召开打下了重要的思想政治基础。讲话充分展现了习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心、党的领袖的雄才大略、远见卓识、坚定信念、人格魅力、领袖风范。

李纪恒强调，全区各级党组织、各级领导班子和广大党员干部，一定要认真学习、深刻领会习近平总书记在中央政治局民主生活会上的重要讲话精神和中央政治局民主生活会精神，同学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略结合起来，学思践悟、融会贯通，切实用讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。要把维护习近平总书记的核心地位当作最大的政治，当作最重要的政治纪律和政治规矩，当作政治生活中最重要的事情，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，更加坚定地维护以习近平同志为核心的党中央权威，更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，更加扎实地把党中央的各项决策部署落到实处。

他说，要更加坚定自觉地坚持党的基本路线，更加坚定自觉地做到对党忠诚、严守纪律规矩，更加坚定自觉地落实好党管干部原则，更加坚定自觉地坚持人民立场、崇尚真抓实干和增强斗争精神，更加坚定自觉地加强民主集中建设、用好批评和自我批评武器，更加坚定自觉地加强党内监督、坚持廉洁自律和净化党内风气，推动全面从严治党不断向纵深发展。