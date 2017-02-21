中央巡视组对最高法党组反馈：正确处理党的领导和司法机关依法独立公正行使职权的关系

（联合早报网讯）据中央纪委监察部网站消息，2017年2月17日，中央第二巡视组向最高人民法院党组反馈专项巡视情况。中央政治局委员、中央书记处书记、中央巡视工作领导小组副组长赵乐际主持召开向最高人民法院党组书记、院长周强的反馈会议，中央巡视工作领导小组成员杨晓超向周强传达了习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，中央第二巡视组组长叶青纯代表中央巡视组分别向周强和最高人民法院党组领导班子反馈了专项巡视情况。



叶青纯指出，党的十八大以来，最高人民法院党组认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，重视党风廉政建设和反腐败工作，切实履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责，推进司法体制改革，取得了明显成效。

巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：“四个意识”需要进一步增强，政治纪律和政治规矩执行不够严，党组领导作用发挥不够充分，协调推进法院系统司法体制改革存在差距，意识形态责任制落实不够有力；党的建设存在薄弱环节，组织建设不够规范，党内政治生活不够严格，思想政治工作针对性不强，有的党员领导干部党的观念淡漠，基层党组织战斗堡垒作用发挥不够；全面从严治党不力，执行中央八项规定精神不够严格，形式主义、官僚主义问题仍然存在，公款旅游、滥发津贴补贴问题仍有发生；选人用人不够规范，干部管理不够严格，一些领域存在廉洁风险。同时，巡视组还收到一些涉及领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

叶青纯提出了五点意见建议。一是牢固树立“四个意识”，充分发挥党组的导核心作用。最高人民法院党组要认真贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，进一步提高政治站位和政治觉悟，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和党中央集中统一领导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实中央“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和新发展理念，坚定“四个自信”，把中央大政方针政策和重大决策部署全面贯彻到司法工作中去。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，进一步肃清周永康流毒影响。正确处理坚持党的领导和确保司法机关依法独立公正行使职权的关系，采取有效措施深化司法体制改革。

二是切实加强党的建设，严肃党内政治生活，维护党内良好政治生态；三是认真履行“两个责任”，推进全面从严治党；四是树立正确用人导向，严格执行干部选拔任用条例；五是健全防止利益冲突机制，防范廉洁风险，增强司法公信力，维护司法公正。