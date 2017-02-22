石家庄、邢台、邯郸成1月中国空气最差城市前3名

（联合早报网讯）中国环境保护部21日发布的2017年1月空气质量状况显示，全国空气质量相对较差的10位城市中，河北省石家庄、邢台、邯郸、保定、衡水、唐山等6城市入列。

中新社报道，中国环保部环境监测司司长刘志全介绍，1月，中国74个城市中空气质量排名相对较差的后10位城市分别是：石家庄、邢台、邯郸、保定、乌鲁木齐、西安、太原、衡水、郑州和唐山市；空气质量排名相对较好的前10位城市依次是：海口、舟山、拉萨、昆明、丽水、福州、台州、厦门、深圳和惠州市。

监测显示，1月，北京市优良天数比例为51.6%，同比下降19.4个百分点。细颗粒物(PM2.5)浓度为每立方米116微克，同比上升70.6%；可吸入颗粒物(PM10)浓度为每立方米131微克，同比上升63.8%。

中国338个地级及以上城市平均优良天数比例为60%，同比下降6.7个百分点。PM2.5、PM10浓度分别为每立方米78微克、每立方米117微克，同比均上升14.7%。

刘志全说，今年1月，京津冀区域13个城市平均优良天数比例为36.2%，同比下降19.6个百分点。PM2.5浓度为每立方米128微克，同比上升43.8%；PM10浓度为每立方米189微克，同比上升41%。