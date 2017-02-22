香港《成报》被恐吓 编采部回应称“有忧虑但不畏惧”

（联合早报网讯）香港《成报》21日发出声明，指自从去年8月底刊登评论作者“汉江泄先生”有关“祸港四人帮”系列的文章后，报社无间断地接获大量滋扰电话、信件、电邮等，近期有人采取极端方式攻击该报，甚至威胁员工的人身安全，也有管理层人员被跟踪、偷拍及贴单张恐吓抹黑，已就事件报警。

香港明报网报道，《成报》编采及制作部门21日晚发声明回应受威吓事件，表示虽有忧虑但不会畏惧，编采及制作部人员仍然会作客观持平的报道。

《成报》最新声明表示，本月14及15日，报馆多名员工都发现公司楼下附近有多人徘徊，貌似内地人，在街角及不同位置守候，员工担忧是否冲着报馆而来。其后报馆得悉有管理层人员怀疑被跟踪拍照，寓所附近更张贴了恐吓抹黑的单张，令员工极为担心人身安全。

声明指评论文章褒贬时弊，新闻报道则是客观及详尽地作出报道，该报编采及制作部门员工一直秉持客观、公平、公正原则，负责新闻采访、撰写稿件及制作工作，不受任何政治立场及势力左右。《成报》指尽管公司受到外部势力威吓，但编采及制作部人员仍会作出客观持平的报道，不会因为担忧人身安全受到威胁而有所畏缩。

《成报》指编采及制作部门相信公司会致力保障员工人身安全，警方也有能力防止罪案发生，强调“我们虽有忧虑，但不会畏惧”。

香港警方发言人21日晚表示，本月19日接获一名女子报案，指其个人安全受到威胁，警方已与其录取口供，案件列求警调查，由观塘警区重案组跟进调查。该名女子21日提供新资料，指有人在其住所附近张贴附有其相片的抺黑单张，两宗案件均由观塘警区重案组跟进调查。

警方称会全力调查，就报案人提供的资料进行分析及评估，会因应有关人士的需要提供适当协助及安排，以确保其安全。警方强调绝不容忍任何威吓市民人身安全的行为。如有违法的行为，警方定必跟进调查，以维护法纪，保障市民安全。