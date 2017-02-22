新疆书记暗访维稳工作 报警后警察54秒到场

（联合早报网讯）新疆自治区党委书记、新疆军区党委第一书记、新疆生产建设兵团党委第一书记、第一政委陈全国21日分别到乌鲁木齐市和自治区公安厅指挥中心，随机暗访维稳工作。

据天山网报道，11时45分，在乌鲁木齐市天山区大湾北路中段，陈全国让工作人员临时在路边停车报警。TS-081号便民警务站处置力量54秒赶到报警地点。2分钟内，TS-064号、066号便民警务站和快速反应小分队等增援力量全部到位。陈全国对公安民警和执勤武警的快速反应能力给予肯定。陈全国语重心长地说，处置力量早到1秒，群众的安全就增一分。一定要立足实战，刻苦训练，快速反应，高效处置，最大限度挤压违法犯罪活动空间，不断增强各族群众的安全感和满意度。

陈全国强调，要以对党和人民高度负责的态度，提高警惕、恪尽职守，时刻保持清醒头脑和高度警觉，把自治区党委和政府制定的维稳工作组合拳进一步细化实化、落实到位，全力确保社会大局和谐稳定、确保各族群众生命财产安全。

陈全国要求，一要警钟长鸣不放松。树立长期作战、常态化维稳的思想，严密防范、枕戈待旦，绝不给敌对势力和分裂分子任何可乘之机。二要坚决打好组合拳。做到没有缝隙、没有盲区、没有空白点，筑牢维护稳定的坚强防线和铜墙铁壁。三要改善民生聚民心。动员发动群众，形成群策群力、群防群治的维稳格局，打好反恐维稳的人民战争。四要快速处置出重拳。要织密城乡防控网络，提升快速处置能力，对胆敢以身试法、铤而走险，对人民群众生命财产安全构成威胁、造成伤害的暴恐分子，果断出手、毫不手软，坚决给予粉碎性、毁灭性打击，确保全区反恐维稳斗争决战决胜，以和谐稳定的实际成效迎接党的十九大胜利召开。