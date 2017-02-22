中国1月份一二线城市房价环比基本止涨

（联合早报网讯）中国国家统计局22日在其官网发布2017年1月70个大中城市住宅销售价格统计数据。对此，国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读，他表示，15个一线和热点二线城市实施房地产调控政策以来，市场变化明显，房价持续趋稳回落，11个城市1月份新建商品住宅价格环比下降，3个城市环比持平；一二线城市新建商品住宅价格环比基本止涨，三线城市走势总体平稳。

中新网报道，15个一线和热点二线城市因地制宜、因城施策实施房地产调控政策以来，市场变化明显，房价持续趋稳回落。其中，11个城市1月份新建商品住宅价格环比下降，降幅在0.1至0.5个百分点之间；3个城市环比持平；广州市环比上涨0.6%，涨幅已连续4个月回落。

从环比看，一二线城市房价基本止涨。初步测算，1月份一线城市新建商品住宅价格环比继续持平；二线城市新建商品住宅价格微涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。三线城市房价走势总体平稳。1月份三线城市新建商品住宅价格环比上涨0.4%，涨幅与上月相同。

从同比看，一二线城市房价涨幅进一步回落。其中，一线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续4个月持续回落，本月比上月回落2.6个百分点；二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续2个月回落，本月比上月回落0.4个百分点。