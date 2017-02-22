曾荫权成首位罪成判囚卸任特首 或失长俸大紫荆

（联合早报网讯）香港前行政长官曾荫权被裁定公职人员行为失当罪成，今早在高等法院判刑，法官判处他监禁20个月。至于陪审团未能达成裁决的“行政长官接受利益罪”，法官陈庆伟暂定将于今年9月重审。

香港明报网报道指，曾荫权是历来被判罪成的最高级前官员，现每月领取的约8万元（港元，下同）公务员长俸或被扣减甚至全失，他在2002年获特区政府颁发的大紫荆勋章也可能被禠夺。

曾荫权1967年加入政府，至2002年从公务员退休转任问责官员，当时可一次过最多获得约1200万元退休金、每月长俸约7万元；由于长俸每年按通胀调整，估计目前已增至约8万元。

香港公务员事务局早前回覆称，不评论个别个案，但一般来说，退休公务员若被判干犯以下罪行：包括任职政府工作相关的罪行而对政府造成严重损害、或令人对公职服务大失信心；触犯《防止贿赂条例》而罪行与政府的公职服务相关；以及干犯《刑事罪行条例》等，当局可根据相关退休金条例取消、暂停支付或扣减其退休金。

根据目前的香港授勋及嘉奖制度，如获授勋及嘉奖者因被定罪而入狱一年或以上，或其行为影响授勋及嘉许制度名声，当局会考虑是否褫夺其勋衔或奖状，每宗个案要由行政长官批准。

作为前特首所享有的礼遇，如保安、汽车及司机以至办公室等会否同样被褫夺，港府暂无回应。